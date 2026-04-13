Konya'da kamulaştırması yapılan 8 binada yıkım çalışmaları tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesince, Ankara Caddesi ile Sultan Veled Caddesi arasında bulunan 8 binada gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmaları sonrası yıkım işlemleri tamamlandı.





Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediyenin kamulaştırarak yıkımını tamamladığı ve moloz taşıma işlemlerinin sürdürüldüğü Merkez İmam Hatip Lisesi karşısındaki alanın, 8 bina ve 50 bağımsız bölümden oluştuğu aktarıldı.



Açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde planlı dönüşüm adımlarını atmaya kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.



Altay, "Konya'mızın önemli güzergahlarından biri olan, Merkez İmam Hatip Lisesi karşısında 8 binada hemşehrilerimizle anlaşarak başlattığımız kamulaştırma çalışmaları sonrası bölgede yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Hedefimiz, bölgeyi daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturmak. Bu konuda destek veren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.







