        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde ve Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu organizasyonuyla gerçekleştirilen "Çetmi Şeker Fasulyesi Etkinliği ve Göynem-Çetmi Kervan Yolu Doğa Yürüyüşü" çok sayıda doğaseveri bir araya getirdi.

        Giriş: 13.04.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde ve Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu organizasyonuyla gerçekleştirilen "Çetmi Şeker Fasulyesi Etkinliği ve Göynem-Çetmi Kervan Yolu Doğa Yürüyüşü" çok sayıda doğaseveri bir araya getirdi.

        Etkinlik kapsamında katılımcılar, Göynem Çamiçi'nden başlayarak Çetmi Mahallesi'ne uzanan eski kervan ve okul yollarını takip ederek yaklaşık 8 kilometrelik parkurda yürüdü.


        Toplam 62 kişinin katıldığı etkinlikte, yürüyüşün ardından katılımcılara ata tohumundan üretilen ve coğrafi işaretle tescillenen Çetmi şeker fasulyesi yemeği, doğada odun ateşinde pişirilerek ikram edildi.

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, doğa ile iç içe geçirilen bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ederek, katılımcıların hem doğanın hem de yöresel lezzetlerin tadını çıkardığını ifade etti.

        - Beyşehir'de çiftçilere eğitim semineri

        Beyşehir’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde çiftçilere yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerinde, modern tarımda başarıya ulaşmanın yolları anlatıldı.

        Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Uyanık tarafından yürütülen "Taştan Kalelerden Yaşayan Hanelere" projesi kapsamında Sadıkhacı Mahallesi’nde gerçekleştirilen program, üreticilerden yoğun ilgi gördü.

        Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mehmet Zengin, "Modern Tarımda Başarı: Toprak İşlemeden Hasada" başlıklı sunumunda, üreticilere verimliliği artıracak yöntemler ve güncel tarım teknikleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Programda ayrıca çiftçilerin soruları yanıtlanarak geleceğin tarımına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

        - Üniversiteli öğrencilerden çevre temizliği ve doğa etkinliği

        Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü’nde öğrenim gören farklı fakülte ve yüksekokullardan öğrenciler katıldı. Program kapsamında doğa yürüyüşü, leylek gözlemi ve çevre temizliği bir arada gerçekleştirildi.

        Etkinlikte öğrenciler, açtıkları pankartla Polis Haftası'nı da kutladı.

        Öğrenciler, Yeşildağ Leylekler Vadisi'nde bulunan gözlem platformundan leyleklerin yuva yapma süreçlerini ve uçuşlarını izledi. Ardından İslibucak Ormanı’nda yaklaşık 6 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaparak günün keyfini çıkardı.

        Etkinlik, Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Buse Çakmak, Melike Saroğlu ve İlayda Gökpınar’ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirildi.

        - Beyşehir'de uyuşturucu operasyonu


        Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, farklı olaylarda 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlarından işlem başlatıldı.

        Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 sentetik ecza hap, 8 parça halinde sentetik bonzai ve 1 parça esrar maddesi ele geçirildi.

        Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan ayrı bir çalışmada ise şüpheli bir araçta arama gerçekleştirildi.

        Aramada 4 cep telefonu, 2 tablet, 2 kulaklık ve 2 akıllı saat ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı

        Benzer Haberler

        Konya'da otizm farkındalık etkinliği
        Konya'da otizm farkındalık etkinliği
        Karatay'dan yerli tohuma güçlü destek
        Karatay'dan yerli tohuma güçlü destek
        Başkan Altay: "Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda yoğun mesai sürüyo...
        Başkan Altay: "Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda yoğun mesai sürüyo...
        Konya'da gayrimenkul piyasası yavaş yavaş hareketleniyor: Uzmanlardan "Yatı...
        Konya'da gayrimenkul piyasası yavaş yavaş hareketleniyor: Uzmanlardan "Yatı...
        Otomobil şarampole yuvarlandı: Kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı
        Otomobil şarampole yuvarlandı: Kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı