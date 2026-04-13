        Konya'da otizm farkındalık etkinliği

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla tramvay yolcularına "Otizm farkındalık seferi" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Alaaddin Tramvay Durağı'nda otizm farkındalık standı açan İl Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürü Arif Topal ile yolculara otizm hakkında bilgi verdi ve broşür dağıttı.

        Yolculara otizmin belirtileri, karşılaşılması halinde doğru süreç yönetimi, otizmli bireylerin hakları ve eğitim olanakları anlatıldı.

        Tramvaya binerek yolcuların kent içindeki seyahatlerine eşlik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları, hak ve hizmetler konusunda ihtiyaç duydukları her an ALO 183'ü arayarak destek alabilecekleri konusunda bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        YouTube internet trafiğini domine etti
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı

        Benzer Haberler

        Karatay'dan yerli tohuma güçlü destek
        Karatay'dan yerli tohuma güçlü destek
        Başkan Altay: "Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda yoğun mesai sürüyo...
        Başkan Altay: "Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda yoğun mesai sürüyo...
        Konya'da gayrimenkul piyasası yavaş yavaş hareketleniyor: Uzmanlardan "Yatı...
        Konya'da gayrimenkul piyasası yavaş yavaş hareketleniyor: Uzmanlardan "Yatı...
        Otomobil şarampole yuvarlandı: Kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı
        Otomobil şarampole yuvarlandı: Kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı