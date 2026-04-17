Yeşilay, çalışanlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

Yeşilay Konya Şubesi, fabrikada başlattığı eğitim ve danışmanlık programlarıyla çalışanları tütün, alkol ve dijital bağımlılık gibi risklere karşı bilinçlendiriyor.



Yeşilay Konya Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firma çalışanlarına yönelik eğitim ve danışmanlık programı düzenlendi.



İş yerinde çalışanlara tütün, alkol, madde, kumar ve dijital bağımlılık konularında farkındalık eğitimleri verildi.



Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireysel değil, aynı zamanda kurumsal ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.



Küçükbezirci, sanayi sektörüyle kurulan bu ortaklıkların uzun vadede daha sağlıklı ve üretken bir toplumun inşasına katkı sunacağını aktardı.



İş birliklerinin etki alanının sadece çalışanlarla sınırlı kalmadığı, çalışanların ailelerini ve sosyal çevrelerini de kapsadığı vurgulandı. Bu doğrultuda, profesyonel desteğe ihtiyaç duyan bireylerin Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM-115) hizmetlerine yönlendirildiği belirtildi.



