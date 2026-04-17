Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Yeşilay, çalışanlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

        Yeşilay Konya Şubesi, fabrikada başlattığı eğitim ve danışmanlık programlarıyla çalışanları tütün, alkol ve dijital bağımlılık gibi risklere karşı bilinçlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 12:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Konya Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firma çalışanlarına yönelik eğitim ve danışmanlık programı düzenlendi.

        İş yerinde çalışanlara tütün, alkol, madde, kumar ve dijital bağımlılık konularında farkındalık eğitimleri verildi.

        Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireysel değil, aynı zamanda kurumsal ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

        Küçükbezirci, sanayi sektörüyle kurulan bu ortaklıkların uzun vadede daha sağlıklı ve üretken bir toplumun inşasına katkı sunacağını aktardı.

        İş birliklerinin etki alanının sadece çalışanlarla sınırlı kalmadığı, çalışanların ailelerini ve sosyal çevrelerini de kapsadığı vurgulandı. Bu doğrultuda, profesyonel desteğe ihtiyaç duyan bireylerin Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM-115) hizmetlerine yönlendirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı

        Benzer Haberler

        Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Akşehir'de "Akşehir Kuzey Yatırım Alanı" konulu basın toplantısı düzenlendi
        Akşehir'de "Akşehir Kuzey Yatırım Alanı" konulu basın toplantısı düzenlendi
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da Savunma Sanayi Temalı Mesleki Eğitim Çalıştayı
        Konya'da Savunma Sanayi Temalı Mesleki Eğitim Çalıştayı
        Seydişehir'de balıkçı tekneleri denetlendi
        Seydişehir'de balıkçı tekneleri denetlendi
        Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama