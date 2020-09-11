Sokol Cikalleshi, Konyaspor'a imzayı attı

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KONYA,(DHA) İttifak Holding Konyaspor, santrafor mevkisinde forma giyen Sokol Cikalleshi ile 2 yıllığına anlaştı.

Akhisarspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi, kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Büyük Belediyesi Stadı'ndaki imza törenine katılan ve sözleşmeyi imzalayan Cikalleshi, 17 numaralı formayı giyecek.

Kariyerinde 303 maça çıkan Cikalleshi bu müsabakalarda 92 kez gol atmayı başardı. Sokol Cikalleshi 35 kez forma giydiği Arnavutluk Milli Takımı'nda ise 7 gole imza attı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sokol Cikalleshi'den detay

İmza töreninden detay DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2020-09-11 18:04:53



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