Bülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrılma kararı aldı

KONYA, (DHA) - İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, takımdan ayrılma kararı alarak istifasını yönetime sundu.
Takımdan ayrılma kararı alarak istifasını Konyaspor yönetimine bildiren tecrübeli teknik adamın, yönetimle arasında fikir ayrılıkları olduğu iddia edildi. Konyaspor yönetimi, Korkmaz´ın istifasını değerlendiriyor. DHA-Spor Türkiye-Konya DHA
2020-09-11 18:14:27
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