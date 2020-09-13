KONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı.
Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından boşalan göreve İsmail Kartal'ı getirdi. Konyaspor, yeni hocasını gece yarısı Twitter hesabından duyurdu. DHA-Spor Türkiye-Konya KONYA, (DHA)
2020-09-13 00:59:09
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