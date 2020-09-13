Konya'ya şehit ateşi düştü



Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın (28) acı haberi, memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Evli olan şehit Aktay'ın 2 ay önce de baba olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın acı haberi, Yunak ilçesinin Kuzören Mahallesi'ndeki annesi Nevruz ve babası Salih Aktay'a, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Aktay ailesinin yakınları da eve akın etti. Kuzören ve Akşehir ilçesindeki evlere Türk bayrağı asıldı. 4 kardeş olan şehit Aktay'ın, 2 ay önce baba olduğu öğrenildi. Şehit Aktay'ın cenazesinin yarın Kuzören Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Konya Atilla MEMİŞ

2020-09-13 20:04:05



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