Konya Büyükşehir Sağlık Mahallesinin 4,5 kilometrelik yolu tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yatırım programında bulunan Meram ilçesine bağlı Sağlık Mahallesini Beyşehir Çevre Yolu’na bağlayan 4.5 kilometrelik yolu tamamlayarak hizmete açtı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkez ile birlikte ilçelerde ve bağlı mahalle yollarında standardı yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptıkları yatırımlarla ilçelerin standardının merkez kalitesine yükseltilmesi amacıyla yoğun şekilde mesai harcadıklarını belirterek, bu kapsamda özellikle mahalle yolu yatırımlarına büyük önem verdiklerini dile getirdi. Mahalle yollarının tamamında vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde seyahat etmesini arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Bu doğrultuda 2020 yatırım programımızda bulunan Meram ilçemize bağlı Sağlık Mahallemizin yolunu da tamamladık. Mahalleyi Beyşehir Çevre Yoluyla birleştiren 7 metre genişliğindeki yaklaşık 4.5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapılarak yolu hizmete açtık. Bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.