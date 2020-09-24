Müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Karşıyaka Mahallesinde Ali Kavut'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sonrası eşyalar evle birlikte kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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