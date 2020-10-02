Konyaspor milli maç arasına puanla gitmek istiyor

Konyasporlu oyuncu Levan Shengelia, Denizlispor maçından güzel bir sonuç alarak milli takım arasını mutlu şekilde geçireceklerine inandığını söyledi.

Süper Lig’de 4. hafta maçında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Denizlispor’a konuk olacak Konyaspor, Konya’daki hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Alper Uludağ takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e ve pas çalışması ile devam etti. Oyuncular Denizlispor maçının taktiğinin denendiği çalışma ile antrenmanı tamamladı.



"Milli maç arasını mutlu şekilde geçireceğimize inanıyorum"

Konyasporlu futbolcu Levan Shengelia, Denizlispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarıyla başlayan Shengelia, “Hocamız Gençlerbirliği maçı öncesi aramıza katıldı. Kısa bir dönem birlikte çalışma fırsatımız oldu. Kısa zamanda güzel bir antrenman ve rakibi iyi analiz ederek o maçta beraberlik almış olduk. Tabii ki bu bizim için yeterli bir sonuç değildi. Gençlerbirliği maçı sonrasında Beşiktaş’a karşı iyi hazırlandık. Hocamızın verdiği direktifleri uyguladık. Beşiktaş gibi bir takımı evimizde farklı yenmeyi başardık. Bunları bize yeterli olarak görmüyorum. Konyaspor başarıyı hak eden bir takım. İleriki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Pazar günü oynayacakları Denizlispor karşılaşmasına da değinen Shengelia, "İki gün önceden Denizli’ye gideceğiz. Bir gün orada dinleneceğiz. Hafta boyunca çok iyi çalıştık. Oradan güzel bir sonuç alarak milli maç arasını mutlu şekilde geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.