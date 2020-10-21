Konya’da avukatı bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

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Konya’nın Akşehir ilçesinde evinin bulunduğu apartman içerisinde avukatı gözünden ve boynundan bıçaklayan zanlı polisin düzenlediği operasyonla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim tarihinde Akşehir ilçe Altunkalem Mahallesi'nde ikamet eden avukat Asilcan Tuzcu, asansöre binmek üzereyken bıçaklı saldırıya uğradı. Gözünden ve boynundan yaralanan avukat Asilcan Tuzcu, kaldırıldığı hastanede tedavi alına alındı. Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde bir eve operasyon düzenleyerek, avukata saldıran şüpheli F.Ö.’yü gözaltına aldı. Polisteki ifadesinin ardından şüpheli F.Ö. Akşehir Adliyesine sevk edildi. Hastanede tedavi altında bulunan avukat Asilcan Tuzcu’nun gözünde görme kaybı olduğu öğrenildi.

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