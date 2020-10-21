Avukatı bıçakla saldırıp kör eden peruklu saldırgan, boşanma davasındaki müvekkilin kocası çıktı (2)

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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TUTUKLANDI

Konya'nın Akşehir ilçesinde, avukat Asilcan Tuzcu'ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ferdi Öğüt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen Öğüt'ün, olay günü bir marketten eldiven aldığı ardından da Tuzcu'nun evinin bulunduğu bölgeye gidip saatlerce Tuzcu'nun gelmesini beklediği saptandı. Olay günü giydiği beyaz renkli kıyafetin ise evinde yapılan aramada ele geçirildiği öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2020-10-21 18:14:00



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