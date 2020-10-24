MEDAŞ enerji depolama projesiyle kaliteli ve sürdürülebilir enerji tedariği sağlayacak

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş yurtiçi ve yurtdışındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektörde öncü olmaya devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen ArGe çalışmaları ile yeni dünya trendlerini ülkeye kazandırıyor.

MEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Türkiye'de ve dünyada enerji kaynaklarının sınırlı olması ve giderek azalması sonucunda yenilenebilir enerji kaynakları ve üretilen enerjinin depolanması çok büyük önem arz etmektedir. Enerji depolama projesi kapsamında MEDAŞ ArGe ekibi tarafından elektrik dağıtım şebekelerinde kayıp oranının azaltılması, gerilim ayarlamasının sağlanması, küçük şebeke yönetimi gibi konular hakkında çeşitli çalışmalar yürütülecektir. Depolama sistemi ile gerilim düşümü, gerilim yükselmesi ve kısa süreli kesintiler gibi güç kalitesini bozan durumların azaltılması bunlarla birlikte enerjinin ikamesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda MEDAŞ, 521 kWh’lik, (bu depolama kapasitesi 100 daireli bir sitenin enerjisini 5 saat boyunca karşılayabilecek büyüklüktedir) enerji depolama sistemi için 19.10.2020 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Projeyi 17.05.2021 tarihinde tamamlanarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve milli politikalarımız doğrultusunda, depolama sisteminin beyni olarak düşünebileceğimiz enerji yönetim sistemi yerli ve milli imkanlar ile geliştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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