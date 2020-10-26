Otomobil ağaca çarptı, yaralı araçta sıkıştı

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde SeydişehirKonya karayolu çıkışı Galericiler Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O.Y. (19) idaresindeki 06 KRL 76 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki M.A. (19) yaralanırken, M.A. araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı genç, kaza kırım ekibi tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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