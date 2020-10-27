Karatay Belediyesine sıfır atık ödülü

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Eylem Planı ve Yeni Yönetim" kapsamındaki proje ödül getirdi. Ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan alan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Türkiye genelinde ‘Sıfır Atık’ projesini en fazla destekleyen belediyeler arasında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çevre ve insan sağlığının korunması kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerimizle zirveye ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesini yatırım ve projeleriyle en fazla destekleyen belediyeler, Ankara'da düzenlenen "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre Ödül Töreni" programında ödüllendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre Ödül Töreni, Ankara ATO Congresıum’da gerçekleştirildi. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere daha temiz ve daha gelişmiş bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya bırakılma hedefiyle hayata geçirdiği 'Sıfır Atık Eylem Planı ve Yeni Yönetim Projesi' ile ödüle layık görüldü. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Sıfır Atık’ projelerinin desteklenmesi noktasında hayata geçen yatırımlar ve projelerin yanı sıra bu yöndeki emek ve gayretlerinden dolayı ödül alan belediyeleri tebrik etti.



"Başkan Kılca'dan Emine Erdoğan ve Bakan Kurum'a teşekkür"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, çevre ve insan sağlığının korunması kapsamındaki yatırımlarıyla örnek ve marka bir ilçe oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan seferberlik kapsamında bizler de Karatay Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak ortaya çıkan projelerimizi bir bir sahaya aktardık, aktarıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin en başarılı belediyelerinden birisi olarak seçilmek, hem motivasyonumuzu hem de sorumluğumuzu arttırdı. Karatay’ımızı ve Konya’mızı tüm platformlarda en iyi şekilde temsil etmek için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Sıfır Atık projesinin hayata geçmesinde büyük emekleri bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



"Sıfır artık projesine öncülük etmeye devam edeceğiz"

Karatay’ı her alanda en iyi noktaya taşımak için çalıştıklarının altını çizen Hasan Kılca, bu kapsamda bugüne kadar birçok proje hayata geçirdiklerini aktardı. Kılca, şunları dile getirdi: "Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile mümkündür. Gelecek nesillere temiz, güzel, huzurlu ve sağlıklı bir doğa emanet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesini hassasiyetle ilk defa uygulamaya başlayan belediyemiz bu kapsamda 130 adet giysi/tekstil atık kumbarası, 50 adet bitkisel atık yağ kumbarası, 38 adet zirai ambalaj atık kumbarası, 30 adet geçici depolama ünitesi, 3 adet mobil atık getirme merkezi, 32 adet atık ilaç toplama kutusu, 50 adet atık ilaç kumbarası, yerlere atılan maske ve eldivenlerin toplanması için oluşturulan bisikletli ekipler ile 1 adet de birinci sınıf atık getirme merkeziyle doğaya, çevreye ve insana zarar verebilecek atıkların uygun şartlarda toplanarak geri dönüşüm konusunda toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerin altına imza atmaktayız. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Sıfır Atık Projesine öncülük etmeye devam edeceğiz.”

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