Hadim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanındaki törende Atatürk Anıtına Hadim Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı çelenkleri koyuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. Programa, Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Garnizon Komutanı Asteğmen Musab Kaya, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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