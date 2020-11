Taşkent’te yatırımlara inceleme

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, beraberindeki heyet ile birlikte Taşkent ilçesinde incelemelerde bulundu.

Taşkent ilçesine ziyarette bulunan Konya Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Selman Özboyacı, Karayolları Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, DSİ Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Konya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Şube Müdürü Bekir Ceylan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirgül ve İlçe Belediye Başkanı Osman Arı ile birlikte Afşar Barajı ve çevresinde bulunan yolları yerinde inceledi.



“Afşar Barajı can suyu olacak”

İlgili kurum müdürleri ile birlikte Afşar Barajı’na giden Selman Özboyacı,”127 metre yüksekliğinde, 364 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Afşar Barajımız’da depolanacak sular, inşaatı devam eden Hadimi Tüneli vasıtasıyla Bağbaşı Barajına aktarılacak. Tüm bunların ardından da şehrimize ve ülkemize can suyu olarak Mavi Tünel ile Konyamıza ulaşacak. Bu süreçler zarfında inşaatı tamamlanan tesislerde tarım arazilerine su da verilmeye başladı. Buradaki temel amacımız kaynaklarımızı doğru kullanmak ve yeraltı suyu kullanımı azaltmak. İnşallah tüm tesislerin tamamlanmasıyla da sulamaya verilen suyun artırılması, enerji üretilmesi ve yeraltı kaynaklarımızı daha da fazla desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.



“Alternatif yollar ile ulaşım kesilmeyecek”

Afşar Barajı’nın su tutmasıyla birlikte Taşkent ilçesinde bazı yolların su altında kalacağını da açıklayan Özboyacı, “BalcılarTaşkent yolunun tamamı olmasa da bir kısmı su altında kalacak. Ana proje içerisinde yer alan yolumuzun yapılmasıyla birlikte de inşallah bölgede ulaşım daha konforlu olacak. Burada bu heyetle beraber olmamızın sebebi ana yol yapılana dek alternatif yolları incelemektir. Uygun yolları en iyi şekilde yeniden iyileştirerek vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Şu an Afşar Barajı’na su tutulma durumunu 2021 yılının ortalarına ertelettik. Amacımız tüm avantajları ve dezavantajları bir arada toplayarak hemşehrilerimiz için en iyisini sunmak” dedi.



“Tüm yatırımlarımızın takipçisiyiz”

Konya ve ilçelerinde devam eden tüm yatırımların ve planlanan projelerin takipçisi olduklarına da değinen Özboyacı, “Vatandaşlarımızın istek ve önerileri doğrultusunda şehrimize yapılan veya yapılacak olan tüm projeleri takip ediyoruz. Hemşehrilerimiz ile istişare ederek en güzelini hizmete sunma gayreti içerisindeyiz. Bugün burada Taşkentimiz için önemli olan bir proje kapsamında detaylı şekilde inceleme yaptık. Cumhurbaşkanımızın şehrimize olan ilgisi herkes tarafından biliniyor. Bizlerde ilgili Bakanlarımız ve kurum ve kuruluşlarımızla halkımız için tüm yatırımları inceliyoruz, takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

