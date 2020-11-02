Konya Emniyetinin denetimleri devam ediyor

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Covid19 ile mücadele başta olmak üzere denetimleri sürüyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 7 iş yerinde bulunan 106 şahsa ‘Maske ve Sosyal Mesafe’den, 188 şahsa ‘Sosyal Mesafe Kuralı’nı ihlalden, 9 şahsa kapalı alanda sigara tüketmekten işlem yapıldı. 8 iş yeri sorumlusu hakkında ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak’tan işlem yapıldı ve 7 iş yeri faaliyetten men edilerek, iş yerlerinde çalışan 2 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Selçuklu ve Karatay ilçelerinde yapılan çalışmalarda da, ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 580 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şahıs yakalandı. Açıktan alkol satışı yapan 2 şahıs dahil olmak üzere 4 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ayrıca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 135 şahıs yakalandı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 5, hırsızlık olayı şüphelisi 5 ve yağma olayı şüphelisi 5 şahıs da yakalandı. 10 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 9 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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