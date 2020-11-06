Süt kazanında banyo yapan işçiler: Şakalaşmak için yaptık (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'da, süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar (23) ile görüntüyü çeken Uğur Turgut (31), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-11-06 15:16:49
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