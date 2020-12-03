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Ecdat Bahçesi ve yaya üst geçitlerine “Erişilebilirlik Belgesi”

İHA

Ecdat Bahçesi ve yaya üst geçitlerine “Erişilebilirlik Belgesi”

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı Kalehan Ecdat Bahçesi ile yaya üst geçitleri, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerle “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde engelli vatandaşların dezavantajlarını gidermek ya da en aza indirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın engelsiz şehir uygulamalarında örnek olduğunu belirterek, “Şehrimizde engelli kardeşlerimizin bağımsız hareket edebilmeleri, hayatın tüm alanlarına tam katılım sağlayabilmeleri, engelli olmayan bireylerle fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojilerine eşit şartlarda erişebilmeleri için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Ecdat Bahçesi'ne erişilebilir park belgesi verildi
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan, Selçuklu ve Osmanlı mimari örneklerini içeren Kalehan Ecdat Bahçesi’nde engellilere kolaylık sağlayan düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Konya Valiliği’nin oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından Kalehan Ecdat Bahçesi’nde erişilebilirlik denetimi yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda engelli kardeşlerimiz için düzenlediğimiz güvenli ve bağımsız ulaşılabilir, hissedilebilir zemin uygulamaları, Braille alfabesiyle tasarlanmış yönlendirme işaret ve levhaları, erişilebilir oturma alanları, erişilebilir tasarlanmış gezinti alanları, tuvaletler, çeşmeler ve banklar gibi dizaynlar sayesinde Ecdat Bahçemiz ‘Erişilebilir Park’ belgesi almaya hak kazandı” diye konuştu.

Yaya üst geçitlerine de erişilebilirlik belgesi verildi
Engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında eşit şekilde var olabilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Altay, Erişilebilirlik Komisyonu denetimleri sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan M. Sami Ramazanoğlu Yaya Üst Geçidi, Şehit Mustafa Özyoldaş Yaya Üst Geçidi, Gazeteci Orhan Samur Yaya Üst Geçidi, Fatih Işıklar Yaya Üst Geçidi ile Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi’nin de “Erişilebilirlik Belgesi” aldığını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, yaya üst geçitlerinde; erişilebilir mesafe olan 90 santimetre boyunda ilave korkuluklar ile asansör önlerine ve merdiven başlangıçlarına görme engelliler için hissedilebilir yüzeylerin montajını yaptı. Asansörlere görme engelliler için daha güçlü sesli uyarı sistemleri takılırken; asansörlere rampalar düzenlendi, yol açıklıkları artırıldı. Merdiven basamaklarına basamakları hissettiren ve güvenlik sağlayan çizgiler ile bilgilendirme, yönlendirme işaret ve levhaları takıldı; basamak açıklıkları kapatıldı.

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