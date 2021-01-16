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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadir Şeker davası yeniden görülecek

İHA

Kadir Şeker davası yeniden görülecek

Konya'da bir parkta Ayşe Dırla'yı darp ettiği iddia edilen Özgür Duran'ı uyarınca çıkan arbedede bıçaklayarak ölümüne neden olan ve 12,5 yıl hapse çaptırılan Kadir Şeker hakkında verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Dava dosyası, Kadir Şeker'in yeniden yargılanması için Konya Adliyesine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'ndan geçen üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, iddiaya göre Ayşe Dırla'yı darp eden Özgür Duran'a müdahale edince arbede yaşandı. Çıkan arbedede Kadir Şeker, Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Kadir Şeker "kasten adam öldürme" suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.
Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nce Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar bozuldu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosya, geri gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun da katılmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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