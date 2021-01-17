Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı

İHA

Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesine değer katacak olan Hatice Hatun Sosyal Tesisleri tamamlandı.
Selçuklu Belediyesi vatandaşların talepleri noktasında mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesinde yapımı tamamlanan Hatice Hatun Sosyal Tesisi hizmete sunuldu. Mahallenin ihtiyacını karşılayacak cami, eğitim tesisi ve bir de emekli lokalinin yer alacağı tesisin bina yapımının yanı sıra çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışması da tamamlandı. İbadete açılan caminin yanı sıra emekli lokali ve eğitim tesisinin pandemi sonrasında hizmet vermesi bekleniyor. Eğitimin yanı sıra sosyal faaliyet alanı olarak da hizmet vermesi planlanan tesis, 2 adet 500 metrekarelik binadan oluşuyor. Tesiste hanım ve emekliler lokalinin yanında eğitim sınıfları, idare ve personel odası, oyun odası yer alıyor. Tesis 2 milyon 175 bin TL'ye mal oldu.

“Mahallemize değer katacak bir tesis yaptık”
Hacıkaymak Mahallesi'ne değer katacak bir yatırıma imza attıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanında mahallelerde hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda hizmetler veriyoruz. Bu anlamda Hacıkaymak Mahallemize Hatice Hatun Sosyal Tesisimizi kazandırdık. Kentsel dönüşüm çalışmamızın tamamlanmasının ardından büyüyen mahallemizin ihtiyacı olan bu tesis mahallemize değer katacak bir projedir. Buradan inşallah hafızlar, din eğitimi veren hocalarımız yetişecek. Tesisimizin hemşehrilerimize ve mahallemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay Belediyesi ilçeye trafik eğitim parkı kazandırıyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi ilçeye trafik eğitim parkı ...
Başkan Karabacak’tan Bakan Kurum ve Başkan Altay’a teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Karabacak’tan Bakan Kurum ve Başkan Altay’a ...
Akaryakıtta vergi kaçakçılarına 'Silici' operasyonundan görüntüler (4)/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Akaryakıtta vergi kaçakçılarına 'Silici' ...
Akaryakıtta vergi kaçakçılarına 'Silici' operasyonundan görüntüler (3)
YEREL HABERLER Akaryakıtta vergi kaçakçılarına 'Silici' ...
İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçının ardından
Yasin Güleryüz: "Konyaspor'u çok iyi bir şekilde analiz ettik"
YEREL HABERLER Yasin Güleryüz: "Konyaspor'u çok iyi bir şekilde ...
İsmail Kartal: “Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu”
İttifak Holding Konyaspor: 2 - Göztepe: 3
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor: 2 - Göztepe: 3
Süper Lig: Konyaspor: 2 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 2 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)
1,5 yaşındaki kızıyla eşinin üzerine kaynar su döktü, serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 1,5 yaşındaki kızıyla eşinin üzerine kaynar su döktü, ...
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
İstinaftan bozma kararı; Kadir Şeker davasında dosya geri gönderildi (2) - Yeniden
YEREL HABERLER İstinaftan bozma kararı; Kadir Şeker davasında dosya ...
Konya Büyükşehir Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede görev başında
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı ...
Kadir Şeker davası yeniden görülecek
YEREL HABERLER Kadir Şeker davası yeniden görülecek
Kazada can verdi, dağıttığı gazetelerle cansız bedeni örtüldü
YEREL HABERLER Kazada can verdi, dağıttığı gazetelerle cansız bedeni ...
Otomobilin çarptığı gazete dağıtıcısı hayatını kaybetti Konya'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden gazeteci dağıtıcısının üzeri dağıttığı gazetelerle örtüldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı gazete dağıtıcısı hayatını ...
Milletvekili Orhan Erdem: “Konya’mız mesleki teknik eğitimde ön sıralarda”
YEREL HABERLER Milletvekili Orhan Erdem: “Konya’mız mesleki teknik ...
Medova Hastanesi aşı uygulamasına başladı
YEREL HABERLER Medova Hastanesi aşı uygulamasına başladı
İstinaftan bozma kararı; Kadir Şeker davası yeniden görülecek
YEREL HABERLER İstinaftan bozma kararı; Kadir Şeker davası yeniden ...
Konya’ya yılın ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Konya’ya yılın ilk karı yağdı
Konya- Antalya kara yolunda TIR'ların geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Konya- Antalya kara yolunda TIR'ların geçişine izin ...
Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
Narkotik polisinden filmleri aratmayan operasyon Konya’da narkotik polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda takip edilen bir aracın önünün polis araçlarıyla kesilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Narkotik polisinden filmleri aratmayan ...
Cenazelerinin arkasından 'pişi' yapınca evi yaktılar
YEREL HABERLER Cenazelerinin arkasından 'pişi' yapınca evi yaktılar