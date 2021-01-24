Konya'da Değirmenözü Çayı kısmen dondu

Mehmet YILMAZ/KULU,(Konya)(DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde şehrin içinden geçen Değirmenözü Çayı, son günlerde hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıkması üzerine kısmen dondu.
İlçe merkezinin içinden geçen Değirmenözü Çayı, yaz aylarında başta flamingo olmak üzere 180 kuş türüne ev sahipliği yapan ilçedeki Düden Gölü'nü besliyor. Son bir haftada hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıkması üzerine Değirmenözü Çayı'ndaki az miktardaki su da buz tuttu. Meteoroloji verilerine göre de Kulu'da önümüzdeki hafta hava sıcaklığının eksi 5 derecelerde devam edeceği görülüyor.
DHA-Genel Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ
2021-01-24 10:02:48
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