Sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesinde yaşayan Mehmet Coşkun (70) ve eşi Fatma Coşkun (72) çiftinden haber alamayan yakınları ailenin yaşadığı eve gitti. Eve giren yakınları çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan ihbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri şahısların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Jandarma ekipleri evde araştırma yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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