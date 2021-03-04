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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Özkan, kaymakamlar ve oda başkanları ile tedbirleri görüştü

İHA

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Covid19 vaka haritasında çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Konya'nın hızla normalleşebilmesi için kaymakamlar ve oda başkanları ile videokonferans sistemi üzerinden görüşerek yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Vali Özkan, kaymakamlar ve oda başkanları ile tedbirleri görüştü

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Covid19 vaka haritasında çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Konya’nın hızla normalleşebilmesi için kaymakamlar ve oda başkanları ile videokonferans sistemi üzerinden görüşerek yapılacak çalışmaları değerlendirdi.
Toplantıda aşının önemine değinen Vali Özkan, “İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 60 yaş ve üzeri eşlerinin aşı olma süreçlerini takip etmemiz gerekiyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla iletişime geçerek kısa bir süre içerisinde aşı olmaları için çalışmaları hızlandırmalıyız. İlimizde aşılanma oranlarını yükseltmeliyiz” dedi. Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarına HES kodları ile girildiğini vurgulayan Vali Özkan, HES kodu uygulaması konusunda bütün ilçelerin eksiklerini kontrol ederek HES kodu uygulaması kullanımı konusunda duyarlı olunmasını istedi. Yapılan analizlerde salgın döneminde aile içi temasların çok büyük risk oluşturduğunu belirten Vali Özkan, apartmanlarda ya da evde dar bir alanda uzun bir süre sohbet edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla muhtarlar ve apartman görevlileriyle iletişime geçilerek vatandaşların bu konuda uyarılması gerektiğini vurguladı. Özkan, kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunu belirterek, vatandaşlara hatırlatılması için pandemi ile ilgili anons ve duyuruların etkili bir şekilde yapılmaya devam edileceğini kaydetti.

“Sahada olacağız, denetimleri rehberlik faaliyeti olarak icra edeceğiz”
Kontrollü normalleşme döneminde sahada olacaklarını belirten Vali Vahdettin Özkan, denetimlerin rehberlik faaliyeti olarak icra edileceğini ifade etti. Vali Özkan, salgınla mücadele noktasında kırmızı rengi hızlı bir şekilde olumlu bir anlamda mavi renge çevirme yönünde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek kuruluşları ile birlikte çalışacaklarını vurguladı.
Vali Vahdettin Özkan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile videokonferans aracılığıyla ilçe kaymakamları, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, KSO ve Konya OSB Başkan V. Veli Tekelioğlu ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak katıldı.

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