Otomobil, karlı yolda şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Kaymakçı (34) yönetimindeki 42 BL 770 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Kaymakçı ve araçta bulunan Mehmet Yarım (54), Ekrem Yarım (26), Hacer Yarım (57) ve Önder Kaya (36) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun

2021-03-16 14:14:18



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