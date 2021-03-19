Kulu’da lavanta ekimi yapıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde ilk defa lavanta ekimi yapıldı.

Kulu’da 45 dönümlük tarlasına lavanta ekimi yapan Korkmaz Kılınç, ilçede bu işe öncülük ettiğini belirtti. Kılınç, “Lavantadan beklentimiz yağından, çiçeğinden ziyade arıcılık yaptığım için baldan büyük bir beklentimiz var. Fotoğraf turizmi olacak, yağını üreteceğiz. 60 kovan arı var, 200’e tamamlamak istiyorum. Lavanta balı çok kaliteli, geliri olan bir ürün. İnşallah bereketli olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.