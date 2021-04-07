Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (4)

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ŞEHİT PİLOTUN CENAZESİ, MORGA KALDIRILDI

Konya'da kaza kırıma uğrayan uçakta şehit düşen Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38) cenazesi, otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazakırım ekipleri ise uçağın düştüğü alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Şehit Gençcelep'in cenazesinin yarın 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderilmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Konya KONYA, (DHA)

2021-04-07 21:36:22



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