Meke Gölü’nü kurtaracak projede çalışmalar sürüyor Bakan Murat Kurum: “Meke Gölü’nü arıtma tesisinden arıtılan sular ve farklı su kaynakları ile destekleyeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’nü kurtarmak için proje yürütüldüğünü belirterek, “Arıtma tesisinden arıtılan suları Meke Gölü’ne ulaştırarak, gölü kurtaracak bir projeyi Büyükşehir Belediyemiz, üniversitelerimizle birlikte yürütüyoruz. İnşallah oraya farklı su kaynaklarıyla desteklemek suretiyle Meke Gölü’nü de kurtaracak adımları hep birlikte atacağız” dedi.

Bakan Murat Kurum, çeşitli programlar için geldiği Konya’da bayram namazı sonrasında Meke Gölü’nün kurtarılmasına yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Meke Gölü bizim gözbebeğimiz, nazar boncuğumuz. Tabii susuzluk sebebiyle yeraltı suyu seviyelerinin aşağı çekilmesiyle birlikte obrukların da arttığını görüyoruz. Burada Meke Gölü'nün kurtarılmasına ilişkin Akşehir Gölü'nde yaptığımız yine doğa koruma ve kurtarma projesi ki biliyorsunuz yine Beyşehir Gölü'nde çalışmalar yürütüyoruz, Beyşehir Gölü'nün temizliği ile alakalı ihalelerimizi gerçekleştirdik. Akşehir Gölü ile alakalı çalışmalarımızı yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Tuz Gölü'nde çalışmalarımız var, hem oradaki doğal yapıyı koruyacak hem de bölgeye katkı sağlayacak önemli projeleri bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.



Meke Gölü arıtma tesisinden arıtılan sular ve farklı su kaynakları ile desteklenecek

Bakan Kurum, Meke Gölü ile alakalı Büyükşehir Belediyesi ve üniversitelerin ortak bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Karapınar Belediyesine bir arıtma tesisi inşaatı tamamlanmak üzere. Büyükşehir Belediyemiz inşaatını tamamladı. Ülkemizde arıtılan suların sadece yüzde 5’i kullanılıyor. Bizim amacımız bu oranı arttırmak. Sonuçta şu gözüküyor; iklim değişikliği ile ilgili 2030’larda, 2050’lerde artık tüm dünyada su savaşlarının meydana geleceği ve suyun çok daha kıymetli olacağı bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla mevcut sularımızı yeniden kullanacak adımları da atmak durumundayız. Buna ilişkin de arıtma tesisinden arıtılan suları Meke Gölü’ne, oradaki membranla oradaki izolasyonu sağlayarak Meke Gölü’nü kurtaracak bir projeyi Büyükşehir Belediyemiz, üniversitelerimizle birlikte yürütüyoruz. İnşallah oraya farklı su kaynaklarıyla desteklemek suretiyle Meke Gölü’nü de kurtaracak adımları hep birlikte atacağız” dedi.

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