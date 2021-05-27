Sille Tabiat Okulu’nda eğitimler başladı

Eğitimde Türkiye’ye örnek markalar sunan SEDEP bünyesinde yer alan "Sille Tabiat Okulu" ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinliklerle sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları çerçevesinde eğitimlere başladı.

Başlangıcından bugüne kadar eğitimde birçok marka projeyi hayata kazandıran SEDEP, öğrencilere kültürel etkinlik ve günlük yaşama katkı sağlama anlamında ışık tutmaya devam ediyor. SEDEP bünyesinde yer alan Sille Tabiat Okulu sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları çerçevesinde ana sınıfı ve ilkokul birincisi sınıf öğrencilerine yönelik faaliyetlerine başladı. Doğa yürüyüşü, müzik, boyama, arkeolojik kazı etkinliği yapan öğrenciler eğitimle dolu bir gün geçirdiler.

Milli Eğitim Bakanlığının ‘Eğitim 2023 Vizyon Belgesi’nde de yer alan ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların yapıldığı Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Sille Tabiat Okulu’nda öğrenciler tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılarak farklı alanlarda kendilerini yetiştirme fırsatı buluyor.



“Ülkemize örnek olan eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz”

SEDEP’in sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmek adına önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün SEDEP hem ulusal hem de uluslararası boyutta daha etkin hale gelmiştir. Bir taraftan çocuklarımızın bilgi dağarcığını geliştirirken, diğer taraftan öğrenilen bilgiler davranışa ve uygulamaya dönüşmektedir. Sille Tabiat Okulu, Tasarım Sanat Atölyesi, Çocuk Kütüphanesi, Trafik Eğitim Parkı ve akademimizle birlikte projemiz artık farklı bir boyutta yoluna devam etmektedir. Fiziki eğitim yatırımlarımızın yanı sıra, ülkemize örnek olan eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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