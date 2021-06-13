Konya Bilim Merkezi ulusal etkinliklerde bilim severlerle buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılarak hem faaliyetlerini anlatıyor hem de bilime meraklı olan her yaştan insana bilgilendirmelerde bulunuyor.

Konya Bilim Merkezi, Ankara’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı’na katılarak bilim meraklılarına faaliyetlerini anlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, Türkiye’nin teknoloji ve enerji alanlarında kalkınmasına katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası etkinliklerde bilim severlerle buluşarak hem faaliyetlerini anlatıyor hem bilgilendirmeler yapıyor. Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Ankara Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda boy gösteren Konya Bilim Merkezi, “Gelecek İçin Teknolojiler” teması ile düzenlenen fuarda katılımcılara yeni nesil eğitim modellerini tanıttı. Pandemi ile beraber değişen ve dönüşen eğitim süreçleri için geliştirilen yeni metotların katılımcılara aktarıldığı fuarda, uzaktan eğitimde verimliliği artırıcı yenilikler özellikle eğitim camiası ile paylaşıldı. Fuarda pandemi döneminde uzun süre ekrana bağlı kalan çocuklar için yaz döneminde hangi etkinliklerin yapılması gerektiği de ebeveynlere anlatıldı. Ayrıca fuarda Bilim Merkezi tarafından üretilen bilim setleri ile evde yapılabilecek çeşitli deneylerle bilimsel konulara olan ilgi artırılmaya çalışıldı. Ankara Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’ndaki Konya Bilim Merkezi standında 4 gün boyunca 3 binin üzerinde ziyaretçi ile görüşüldü.



Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı

Konya Bilim Merkezi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde geçen hafta düzenlenen Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı’na da katılmıştı. Bilim Merkezi’nde çalışmalarına devam eden ve başta TEKNOFEST olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan Kapsül Teknoloji Platformu’nun da katıldığı fuarda platform üyeleri, üniversite öğrencilerinin yer alabileceği yarışma ve projeler ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

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