Konya Büyükşehir’in Akıllı Şehircilik Uygulamaları takdir topluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 100’ü aşkın akıllı şehir uygulamasını tanıtmak ve akıllı şehir paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulunmak için 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na katıldı.

İstanbul’da 8’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı stant katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Türkiye tarafından organize edilen; Türkiye Belediyeler Birliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yanı sıra birçok yerli yabancı kurum, kuruluş ve şirket tarafından desteklenen fuarda Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğünün akıllı şehir uygulamaları takdir topladı. Konya’da hayata geçirdiği 100’ü aşkın akıllı şehir uygulamasını tanıtmak ve akıllı şehir paydaşlarıyla fikir alış verişinde bulunmak amacıyla fuara katılan Konya Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı stant yerli ve yabancı birçok misafiri ağırladı. İran, Almanya, İsviçre, Belarus ve Avusturya gibi birçok ülke vatandaşının ziyaret ettiği fuarda Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir uygulamaları ziyaretçilere farklı dillerde yapılan sunumlarla anlatıldı. 2 gün süren fuarda; Geleceğin Sürdürülebilir Şehirleri, Akıllı Şehircilik Teknolojileri ve Çözümleri, Şehirlerde Dijital Dönüşüm gibi konularda akıllı şehirciliğe dair paneller gerçekleştirildi.

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