Meram Millet Bahçesi çevre müfettişlerini ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Millet Bahçesi çevre müfettişlerini ağırladı

İHA

Meram Millet Bahçesi çevre müfettişlerini ağırladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen ‘Çevre Müfettişleri Buluşuyor’ etkinlikleri kapsamında çocuklar, Meram Millet Bahçesi’nde doyasıya eğlendi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bakan Murat Kurum öncülüğünde hayata geçirilen etkinliklerin önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımıza doğa ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması amacıyla düzenlenen "Çevre Müfettişleri Buluşuyor" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Meram Dutlu Millet Bahçesi’nde düzenlenen doğa etkinliğine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre ve Şehirclik İl Müdürü Hülya Şevik ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Doğa etkinliklikleri kapsamında çocuklara çevre bilincinin aşılanmasını amaçlayan yarışmalar düzenlenerek hediyeler verildi. Millet Bahçesi’nde oluşturulan oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar maskotlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
“Doğayı korumak hepimizin asli görevi olmalı”
Çocuklara doğa bilinci ve sevgisinin küçük yaşta kazandırılması gerektiğini vurgulayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “İnsanımızın bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi hiç şüphesiz ki doğanın insanlara değil, insanlığın doğaya ihtiyacı olmasıdır. Doğayı korumak küçüğünden büyüğüne hepimizin asli görevi olmalı. Bu noktada hepimize bir takım görevler düşüyor. Çevremize sahip çıkarak ve onun bizden sonrası için de önemli bir yaşamsal döngü olduğunu bilerek çevre kirliliğine yol açabilecek davranışlardan uzak durmak gerekiyor” dedi.
“Hepimiz birer çevre müfettişiyiz”
Başkan Kavuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öncülüğünde başlatılan etkinliklerin, doğa için önemine dikkat çekerken, “Hepimiz birer çevre müfettişiyiz. Bu tür etkinlikler doğa bilincinin daha da artmasına katkı sağlıyor. Meram Belediyesi olarak çocuklarımızı ve ailelerini misafir etmekten mutluluk duyduk. Yeşil Meram’ın yöneticileri olarak her daim doğa ve çevre konulu etkinliklerin içerisinde yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“El ele vererek doğamıza sahip çıkmalıyız”
Çevre ve Şehirclik İl Müdürü Hülya Şevik ise, çevre ve doğa bilincinin tüm insanlık için önemli olduğunu belirterek, “Hepimizin yaşam alanımız olan doğamızı korumaya yönelik çaba sarfetmesi gerekiyor. Bu doğa bizim. Çocuklarımızla, yetişkinlerimizle el ele vererek sahip çıkmalıyız. Buradan yola çıkarak doğa etkinliğimiz ile çocuklarımıza dokunmayı amaçladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tüfekle etrafa ve araçlara ateş açtı; o anlar kamerada 
YEREL HABERLER Tüfekle etrafa ve araçlara ateş açtı; o anlar ...
Fakülte kapısı, velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla geç kalan gence açıldı
YEREL HABERLER Fakülte kapısı, velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla geç ...
Konya’da kalp krizi geçiren kişiye hava ambulansı
YEREL HABERLER Konya’da kalp krizi geçiren kişiye hava ambulansı
Konya’da otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil takla attı: 4 yaralı
YKS'ye koşa koşa son anda yetiştiler
YEREL HABERLER YKS'ye koşa koşa son anda yetiştiler
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Büyükşen çiftinin katil zanlısının yakalanması için özel ekip kuruldu
YEREL HABERLER Büyükşen çiftinin katil zanlısının yakalanması için ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Şantiye alanındaki kazıda çıkan testilere inceleme
YEREL HABERLER Şantiye alanındaki kazıda çıkan testilere inceleme
Ereğli’de tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ereğli’de tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Konuk: “İş yerinde aşı uygulaması çalışanlara ve işletmelere zaman kazandırdı”
YEREL HABERLER Başkan Konuk: “İş yerinde aşı uygulaması çalışanlara ...
Hüyük'e yeni baraj inşa ediliyor
YEREL HABERLER Hüyük'e yeni baraj inşa ediliyor
Konya Büyükşehir’den ilçe belediyelerine fon kaynağı eğitimi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den ilçe belediyelerine fon kaynağı ...
Beyşehir’de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine portatif ağıl desteği
YEREL HABERLER Beyşehir’de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ...
Başkan Kavuş: “Yeni muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Yeni muhtarlarımızla uyum içerisinde ...
Bağ evinde 69 kök ekili Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bağ evinde 69 kök ekili Hint keneviri ele geçirildi
Konya’da 2 bin 12 sürücüye cezai işlem
YEREL HABERLER Konya’da 2 bin 12 sürücüye cezai işlem
Konya’da bin 65 litre kaçak akaryakıt yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da bin 65 litre kaçak akaryakıt yakalandı
Atıl araziye kurdukları sera gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Atıl araziye kurdukları sera gelir kapısı oldu
NEÜ öğrencileri “Kalite Elçisi” oldu
YEREL HABERLER NEÜ öğrencileri “Kalite Elçisi” oldu
Konyaspor'dan yabancı kuralı için TFF'ye destek
YEREL HABERLER Konyaspor'dan yabancı kuralı için TFF'ye destek
CHP'li Öztrak: Türkiye'de Merkez Bankası başkanı dayanmıyor (2)
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Türkiye'de Merkez Bankası başkanı ...
Konya’dan çalınan jeneratör Beyşehir’de bulundu
YEREL HABERLER Konya’dan çalınan jeneratör Beyşehir’de bulundu
Kulu'da yaz Kuran Kursu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Kulu'da yaz Kuran Kursu kayıtları başladı