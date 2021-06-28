Karatay Belediyesi personeli Covid-19 aşısı oluyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından Korona Virüsüne (COVID19) karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında aşı oluyor.

Sağlık Bakanlığı’nın COVID19 salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen aşılama programında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların aşı randevularının açıldığının açıklamasıyla birlikte Karatay Belediyesi de harekete geçti. Bu kapsamda Karatay Belediyesi personeli aşılanmaya başladı. Bugüne kadar pek çok belediye personeli sağlık kuruluşlarına giderek aşılarını yaptırırken, Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi de, Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde COVID19 aşısı vurulmak isteyen saha personeline aşı yapmaya başladı. Pandemi dönemi boyunca sahada olan ve canla başla çalışan Makina İkmal Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, Tarımsal Hizmetler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri Müdürlükleri’nde görevli personelin aşı işlemleri tesislerde gerçekleştiriliyor. İlk doz aşılarını kurulan istasyonda yaptıran belediye personeli ekipleri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



“Vatandaşlarımıza aşı olmalarını öneriyorum”

Amaçlarının hem vatandaşları hem de belediye personelini olası bulaşabilecek COVID19’a karşı korumak olduğunu dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Vatandaşlarımızla yakın temasta olan sahadaki bütün mesai arkadaşlarımıza yönelik aşı çalışmasına başladık. Personelimize sağlık müdürlüğümüz tarafından tesislerimizde oluşturulan istasyonda aşılarını yaptırıyoruz. Bu konuda bizlere destek olan İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve tüm sağlıkçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Amacımız, hem vatandaşlarımızı hem de mesai arkadaşlarımızı COVID19 virüsüne karşı korumak. Ben vatandaşlarımıza aşı olmalarını öneriyorum. Bu ortak bir sorundur. Bu sorunu toplumsal bağışıklığımızı artırarak çözebiliriz. Bunun yolu da aşıdan geçiyor. Aşılarını yaptıran tüm personelimize şifa diliyor, hassasiyetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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