Gıda dolabına giren gence esnaf tepkili Yaşananlara tepki gösteren esnaf: “Gençlerin yapmış olduğu bir cahillik”

Konya'da bir gencin gıda maddelerinin bulunduğu şarküteri dolabına girerek video çekmesinin ardından, pazar esnafı yaşanan olaya tepki gösterdi.

Olay, merkez Karatay ilçesinde bulunan ve ‘Kadınlar Pazarı’ olarak bilinen Melike Hatun Çarşısı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.B. Cuma günü gıdaların koyulduğu buzdolabına girerek video çekti ve sosyal medya uygulamasından paylaştı. ‘Konya Adana’yı geçti’ yazarak paylaşılan görüntülerin tepki çekmesi üzerine İ.B. görüntüyü sosyal medya profilinden sildi. Tepkiler üzerine İ.B. hakkında, ‘kamu sağlığını tehlikeye atma’ suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şube Müdürlüğü ekipleri, videonun çekildiği iş yerine giderek hijyen kurallarına uymamaktan 6 bin 77 lira idari para cezası kesti.



“Kadınlar Pazarı olarak işimizin başındayız”

Olaya tepki gösteren esnaf Rıfat Okutan, “Sabahki olay bizi kesinlikle bağlamıyor. Kadınlar Pazarı esnafını da bağlamıyor. İşini tamamen yanlış yapmasıyla alakalı. Kadınlar Pazarı olarak işimizin başındayız. Temiz ve hijyenik olarak işimize devam ediyoruz. Bütün Konya halkına da yalnızca bir yerde olan olaydan dolayı bütün pazarı ilgilendirmediğini düşünüyoruz. Bütün Konyalıları da tekrar alışveriş yapmaya bekliyoruz. Hijyen kurallarıyla işimizin başındayız” dedi.



“Gençlerin yapmış olduğu bir cahillik”

Esnaf Erdoğan Canfeda ise, “Olay, dün olmuş herhalde. Buradaki gençler artık şaka niyetine mi, farklı bir niyetle mi yaptılar bilmiyoruz. Şarküteri dolabının içerisine giriyor, ‘Konya Adana’da daha sıcak’ düşüncesiyle. O da içinde gıda mamulleri olduğu için sıkıntı çekiyor. Kendisi de sosyal medyaya çekmiş. Bugün de Tarım Müdürlüğünden geldiler zaten” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların alışveriş yapabileceğini belirten Canfeda, “Bu bir kişiye bağlanmaması lazım. Aslında Kadınlar Pazarımız iyi, güvenilir bir pazar. Herkesin rahatlıkla alışveriş yapmaya münasip bir pazar. Bu tür şeyler de oldu mu ister istemez insanlar etkileniyor, ‘Acaba her taraf mı böyle’ diye. Halbuki değil. Gençlerin yapmış olduğu bir cahillik. Yapılmaması gerekirdi. O gencin gıda dolabının içerisine girmesi hoş olmadı. Bunun ceremesini bugün Kadınlar Pazarının esnafı olarak hepimiz çektik” diye konuştu.

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