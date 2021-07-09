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Başkan Angı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sahibi, bizzat milletimizin kendisidir”

İHA

Başkan Angı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sahibi, bizzat milletimizin kendisidir”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, milletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sahibi olduğunu belirterek, parlamenter sistem ile ülkenin artık ilerleyebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin geride kalan 20 yılda adeta çağ atladığını, her alanda büyük değişim ve dönüşümler yaşandığını kaydeden Başkan Hasan Angı, “Tüm bunlara rağmen 20 yılda ülkemizde değişmeyen tek şey ne yazık ki yalan ve iftiradan beslenmeyen yapıcı bir muhalefet anlayışını geliştirememiş olmasıdır. Muhalefet partileri gün geçmiyor ki yalan ve karalama siyaset anlayışlarının dışa vurumu olan açıklamalarda ve söylemlerde bulunmasınlar. Bunun son örneğini Konya'da bir siyasi partinin il başkanının açıklamalarında görmüş olduk. Parlamento içinden emanet vekiller gönderenler, o partiden bu partiye talimatla milletvekili transfer edenler, iktidar oluşturabilmek için partilerin içini boşaltanlar bugün ‘sözde’ güçlü parlamenter sistemden bahsediyorlar. Koalisyonu sabah bozmaya niyetlenip, akşama karar değiştirenler geçmişin unutulduğunu zannediyorlar anlaşılan. Millete hizmeti; sadece göz boyamaktan ve şov yapmaktan ibaret olanların, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesi ile son 3 yılda ne gibi büyük değişikliklerin olduğunu, ne gibi büyük icraatların yapıldığına şöyle dönüp bir baksınlar” dedi.

“Bölgesel ve küresel her türlü sınavı başarıyla veren bir Türkiye’ye ulaştık”
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarında, doğrudan milletin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu olma özelliği taşıdığı ifade eden Hasan Angı, “Diğer tüm değişimler, ya savaş şartlarında ya da olağanüstü dönemlerde gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sahibi, bizzat milletimizin kendisidir. Aslında kendi içlerinde demokrasiyi sindiremeyenlerin, milletten korkanların, halka tepeden bakıp millet iradesine karşı hep bir vesayet odağı bekleyenlerin asıl rahatsız olduğu konu da tam olarak budur. Geçmişte en küçük sarsıntıda demokrasisiyle, ekonomisiyle, siyasi ve sosyal yapısıyla adeta yerle bir olan bir Türkiye’den; bugün bölgesel ve küresel her türlü sınavı başarıyla veren bir Türkiye’ye ulaştık. Dünyanın siyasi ve ekonomik gerilimlerden iç çatışmalara, korona virüs salgınının yıkıcı etkileriyle pek çok alanda yalpaladığı bir dönemde, Türkiye aldığı önlemler, uyguladığı politikalar ile dünyada örnek gösterilen, gıpta ile bakılan ülkelerden biri haline gelmiştir. Türkiye, yeni sistemle birlikte bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuşmuştur. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden korona virüs salgınına kadar pek çok alanda, bunun somut neticelerini gördük, görmeye de devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin yapıcı bir muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır”
Muhalefet partilerinin sözde bir güçlendirilmiş parlamenter sistemi türküsü tutturduğunu belirten Angı, “Parlamenter sistemden ülkemiz bu güne kadar ne verim alabilmiş de bundan sonra bu sistemden medet umacağız. 367 garabetiyle TBMM'de Cumhurbaşkanını seçtirmeyenler, anayasa değişikliklerini krize dönüştürüp TBMM'yi, anayasa mahkemesinin anayasaya aykırı karara zorlayanları milletimiz unutmaz. TBMM'nin itibarını yerle yeksan edenler bugün kalkmış güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar. Parlamenter sistem ile ülkemizin artık ilerleyebilmesi mümkün değildir. Ülkemizin güçlendirilmiş ya da güçlendirilememiş bir parlamenter sisteme dönüşü de mümkün değildir. Gündem dışı açıklamaların, belden aşağı söylemlerin, gündemde kalmak için yapılan saldırgan tutumların, ne muhalefet partilerine ne de ülkemize faydası yoktur. Bunların milletimizde karşılığı da bulunmamaktadır. Ülkemizin yapıcı bir muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır. Halkımızın muhalefet partilerinden beklentisi de budur. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin büyük destek ve teveccühü ile hedeflerine emin adımlarla yürümeye, eser üretmeye, ülkemize ve milletimize hizmete devam edecektir” diye konuştu.

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