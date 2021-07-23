Bahçe duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki elektrik direğini kırıp tarlaya giren hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Kelebekler Vadisi istikametine seyir halinde olan 18 yaşındaki Talha Dişci idaresindeki 42 EU 347 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra boş araziye giren araç, yaklaşık 100 metre gittikten sonra bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan sürücü Talha Dişçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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