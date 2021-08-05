Başkan Karabacak’tan tercih yapacak gençlere çağrı: “Üniversite Konya’da okunur”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın açıklanmasıyla birlikte üniversite ve bölüm araştırmaya başlayan öğrenci ve velilere Konya’yı tercih etmeleri önerisinde bulundu.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, üniversite tercihi yapacak adaylara çağrıda bulunarak, "Geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan kıymetli gençlerimize Türkiye’nin huzur şehri Konya’yı tercih etmelerini öneriyorum. Şehrimizdeki devlet ve özel üniversiteleri tercih eden gençlerimiz için Konyamız ikinci bir ev, ikinci bir memleket olacak. Konyamız hızlı tren ve ulaşım alt yapısı, ucuzluğu, sosyal ve kültürel imkanlarıyla Türkiyemizin gözde şehirlerinden biri" dedi.

Üniversite seçiminin hayatın geri kalanını şekillendirebilecek en önemli detaylardan biri olduğunun altını çizen Başkan Muharrem Karabacak, “YKS sonuçları açıklandı, sınavda başarılı olan gençlerimizi kutluyor, istediği sonucu alamayanlara da üzülmemeleri, direnç ve inatla çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Tercih yapacak gençlerimiz için de eğitim kalitesi ve fiziki alt yapılarıyla Konya’daki devlet ve özel üniversitelerimizin önemli bir tercih olacağını belirtiyor, tüm gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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