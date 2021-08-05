7 kişiyi öldüren şüpheli, ailenin evine uzlaşmak için gittiğini öne sürdü (3)

7 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI
Konya'da, husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evlerini ateşe vererek, kaçan ve dün Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun (33), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme', 'Yakarak mala zarar verme' '6136 sayılı kanuna muhalefet ' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-08-05 23:10:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.