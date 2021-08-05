7 kişiyi öldüren şüpheli, ailenin evine uzlaşmak için gittiğini öne sürdü (3)

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7 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Konya'da, husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evlerini ateşe vererek, kaçan ve dün Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun (33), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme', 'Yakarak mala zarar verme' '6136 sayılı kanuna muhalefet ' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-08-05 23:10:15



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