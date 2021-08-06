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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor’da oyunculara hız testi yapıldı

İHA

Konyaspor’da oyunculara hız testi yapıldı

Yeni sezonun 3. etap hazırlıklarına Konya’da yeniden başlayan Konyaspor’da oyuncular testten geçti.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 20212022 sezonu 2. etap kampını Erzurum’da tamamlamasının ardından hazırlıkların 3. etabına dün Konya’da başladı. Bugün ise oyunculara hız testi yapıldı. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen test, ısınma hareketleri ile başladı. Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Musa Çağıran ile Farouk Miya, kaleci antrenörü yönetiminde çalışan kaleciler İbrahim Sehic, Eray Birniçan, Erten Ersu, Deniz Ertaş ve Mehmet Erdoğan’ın yer almadığı test iki grupta gerçekleşti. 3015 Maksimal Aerobik Hız Testinde oyuncuların dayanıklılık durum tespitleri yapıldı.

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