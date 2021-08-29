Konya’da 6 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı

Konya’da önceki gün meydana gelen tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından tedavisi tamamlanan tır sürücüsü tutuklandı.

Kaza, 27 Ağustos 2021 tarihinde saat 04.30 sıralarında Konya Aksaray Karayolunun 60. kilometresi Karatay ilçesi Kızören Mahallesinde meydana geldi. Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan İsmail Yılmaz (48) idaresindeki 43 AAC 671 plakalı tır, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Hacı Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Kayseri’den geldikleri öğrenilen hafif ticari araç sürücüsü Hacı Ocak, araçta bulunan Fatma, Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile Feyzanur Kaba hayatını kaybetti, Nisanur Ocak ve tır sürücüsü İsmail Yılmaz yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yeri inceleme ve otopsi işlemlerinin yapıldığı, şüpheli tır sürücüsü İsmail Yılmaz’ın tedavi sonrası gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şüpheli sürücünün Cumhuriyet Başsavcılığınca “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, hakkında tutuklama verilen tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.

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