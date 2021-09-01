Tartıştığı eşini sokak ortasında bıçakladı (2)

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TUTUKLANDI

Konya'da kendisini aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşi Gülnar Nazari'yi (29) sokak ortasında bıçakla yaralayan Faiz Mohammed Nazari (43), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-09-01 22:07:46



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