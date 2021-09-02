Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)KONYA'da tek motorlu zirai ilaçlama uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçağın yakıt yetersizliği nedeniyle zorunlu iniş yaptığı öğrenildi.
Pilot Ahmet Anılar'ın kullandığı tek motorlu zirai ilaçlama uçağı, saat 12.00 sıralarında Sarayönü ile Kadınhanı ilçesi arasındaki Büyükzengi mevkisine iniş yaptı. Uçağın inişini fark edenler, durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma ve kaza kırım ekipleri yönlendirildi. İncelemeler sonucu uçağın yakıt yetersizliği nedeniyle zorunlu iniş yaptığı anlaşıldı. Pilotun yakıt ikmali sonrası uçuşa devam edeceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-09-02 13:41:22
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