Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

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KAZANIN NEDENİ IŞIK İHLALİ

Konya'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirlendi. Kaza anına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşamını yitiren sürücü Tekin Özen´in otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yapınca diğer otomobille çarpışıp, ardından aydınlatma direğine çarptığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-09-03 11:24:25



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