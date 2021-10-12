Yolda gördüğü yılanı yakalayıp eline aldı ve oynadı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Konya’nın Halkapınar ilçesinde bir kişi yolda yakaladığı yılanı eline alıp oynadı, bu anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Halkapınar ilçesinde belediye çalışanı olan ve çiftçilik yapan Bülent Fakı Şengün, bahçe motoru ile tarlaya gittiği sırada yolda yılan gördü. Gördüğü yılanı eli ile kuyruğundan yakalayan Şengün, daha sonra yılanla oynadı. “Sen nasıl tatlı bir şeysin” diyerek yılanla oynayan Şengün, bir süre sonra yılanı serbest bıraktı.

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