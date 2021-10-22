Başkan Akkaya’ya Kızılay'dan bronz madalya

Konya’nın Akşehir ilçesi Kızılay Şube Başkanı Yalın Sümer, bugüne kadar 13 kez kan bağışında bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya bronz madalya verdi.

2019 yılına kadar 10 kez kan bağışı yapan ve bronz madalya almaya hak kazanan Başkan Salih Akkaya’ya pandemiden dolayı gecikmeli de olsa madalyasını takdim ettiklerini belirten Kızılay Akşehir Şube Başkanı Yalın Sümer, “Kızılay adına Akşehir’de çok duyarlılık gösteren bir halkımız var. Kan bağışı konusunda Konya bölgesinde ilk sıraları paylaşan, gönüllü olarak her türlü etkinliğimize katkıda bulunan, aşevimizin devamlılığı konusunda, oradaki çocuklarımızın ihtiyaçları noktasında sürekli bağışlar yapan, fedakarlıklar yapan bir toplumumuz var Akşehir’de. Bu duyarlı toplumumuzun başında da belediye başkanımız gibi canı gönülden bir Kızılay dostunun olması bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Son 10 yılda Konya bölgesinde kan bağışı konusunda madalya almaya hak kazanan bir belediye başkanı yok. Kendisi bu konuda tek ve kendisini bu konuda kutluyoruz. Aşevimize ve Kızılay Akşehir Şubesi’ne hem bireysel hem de Akşehir Belediyesi adına yapmış oldukları yardımlar ve desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde kan bağışına daha çok ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya da, “Kızılayımıza kayıtlar tutulmaya başladığından bu yana 13 kez kan bağışında bulunmuşuz ve bu nedenle bronz madalya almaya hak kazanmışız. Kızılay Akşehir Şube Başkanımız Yalın Sümer ve Mobil Kan Bağış Tırı sorumlumuz Engin Çorman bize madalyamızı takdim ettiler ve bundan memnuniyet duyduk. İnşallah hedefimiz, bundan sonra gümüş ve altın madalya ile bunu devam ettirmek. Kızılay bağış tırımız Akşehir’e her gelişinde, değerli hemşehrilerimiz, kamu kurumlarımız ve özellikle belediyemiz yoğun bir şekilde kan bağışında bulunuyor. Bizler de bu kan bağışını özellikle teşvik etmeye gayret ediyoruz. Kızılay yetkililerimizden aldığımız bilgiye göre Konya’nın ilçeleri arasında nüfusa göre oranlayınca kan bağışında bazen Akşehir bazen de Ereğli birinciliği paylaşıyorlar. Üçüncülüğü de Güneysınır ilçemiz paylaşıyormuş. Yine kan bağışı istatistiklerine baktığımız zaman Konya’da ilçe belediye başkanları içinde Akşehir Belediye Başkanı ve belediye başkan yardımcıları en çok kan bağışı yapan ilçeymiş. Bu konuda bizim için ayrı bir gurur vesilesi” ifadelerini kullandı.

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