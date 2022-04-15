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Bakan Karaismailoğlu: “Eğiste Viyadüğü, ülkemizin tarihine geçecek ve simge yapılarımızdan biri olacak” Türkiye’nin en yüksek ayaklı köprüsünün Kasım’da açılması planlanıyor

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Eğiste Viyadüğü, ülkemizin tarihine geçecek ve simge yapılarımızdan biri olacak” Türkiye’nin en yüksek ayaklı köprüsünün Kasım’da açılması planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin en yüksek ayaklı köprüsü olan Eğiste Viyadüğü’nü Kasım ayında trafiğe açmayı planladıklarını belirterek, “Eğiste Viyadüğü, ülkemizin tarihine geçecek ve simge yapılarımızdan biri olacak. Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni kesintisiz şekilde birbirine bağlıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, birtakım ziyaretleri çerçevesinde Eğiste Viyadüğü’nde incelemelerde bulunmak için Konya’nın Hadim ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Hazreti Hadimi Camisi'nde cuma namazı kıldı ve ardından Hazreti Hadimi Türbesi'ni ziyaret etti. Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Hadim İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek, ilçe merkezindeki esnaflarla bir araya geldi.

“Eğiste Viyadüğü, ülkemizin tarihine geçecek ve simge yapılarımızdan biri olacak”
Eğiste Viyadüğü’nde incelemelerde bulunan ve burada brifing alan Bakan Karaismailoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vatana ve millete karkış, gecegündüz demeden hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Belirlediğimiz yol haritasıyla yapılan her kilometre yolla, köprüyle, viyadükle ülkemizin dört bir köşesini bayındır kılıyoruz. Yatırımlarımızın toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ederek doğubatı, kuzeygüney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşatıyoruz. Bu itibarla şu an inşa çalışmalarını yerinde incelediğimiz Eğiste Hadimi Viyadüğümüz de ülkemizin ulaşım alanında yapımı devam eden en önemli projelerinden biridir. Türkiye’nin en yüksek ayaklı köprüsünü inşa ederek Toroslara adeta bir mühür vuruyoruz. Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesini kesintisiz şekilde birbirine bağlıyoruz. KonyaHadimTaşkent ile Karaman'ın SarıvelilerBaşyaylaErmenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu üzerinde inşa ettiğimiz bu viyadüğümüz; ülkemizin en yüksek ayak yüksekliğine sahip olmasının yanı sıra yine ülkemizin en uzun dengeli konsol köprüsü olarak da tarihe geçecek ve simge yapılarımızdan biri olacak” dedi.

“Seyahat süresi 20 dakika kısalacak"
Proje çerçevesinde bin 372 metre uzunluğunda, 166 metre yüksekliğinde, 27 metre genişliğinde, 9 açıklıklı, dengeli konsol tipinde çift viyadük şeklinde Türkiye’nin en uzun ve en yüksek dengeli konsollu köprüsünü inşa ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, “Yapım çalışmaları çerçevesinde kenar ayaklar ve orta ayaklarda temel ve elevasyon imalatları ile sol eksende üstyapı imalatlarının tamamını bitirdik. Sağ eksende ise üstyapıda 852 metre ilerleme gerçekleştirdik. Yani toplamda sağ ve sol köprüde 2 bin 224 metre üstyapı ilerlemesine ulaşılarak projede yüzde 72 gerçekleşme sağladık. Geriye kalan 520 metre üstyapı imalatını da bu yıl içinde tamamlamayı ve Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü Kasım 2022’de trafiğe açmayı planlıyoruz. Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün tamamlanmasıyla birlikte, seyahat süresi 20 dakika kısalacak. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin kuzey ve güney aksının en önemli arterlerinden biri olan KonyaHadimTaşkentAlanya güzergahında zaman ve seyahat konforu en üst seviyeye çıkacaktır. Dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi geçişindeki ulaşım rahatlayarak, bu bölge artık sürücülerin ‘korkulu rüyası’ olmaktan çıkarak trafik, can ve mal güvenliği en üst seviyeye yükselecektir” şeklinde konuştu.

“Dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik”
Üç kıtanın ortasında bir köprü konumunda olan Türkiye’nin stratejik konumunun gereği olarak tüm ulaşım sistemlerini önce birbirlerine, sonra da dünyaya entegre ettiklerini ve yeni planlamaları da buna uygun şekilde hazırladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, “Ne mutlu bize ki Cumhuriyetimizin, 100. yılının eşiğindeyiz. Projelerimizde de ulaşım, lojistik ve haberleşmede ülkemizi bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik ve bu konumumuzu korumaya devam edeceğiz. Bugüne kadar inşa ettiğimiz eserlerde olduğu gibi bundan sonrakilerde de ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin jeostratejik konumunun avantajlarından hareketle akslarımızdaki uluslararası ticaret ağlarını merkeze alan, küresel ve bölgesel bütünleşmeyi sağlayan çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprüler, viyadüklerle aşıyoruz. 2003 öncesi 83 adet olan tünel sayımızı 466’ya, sadece 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğunu da yüzde bin 202 artırarak toplam 651 kilometreye çıkardık. 3 bin 617 adet köprü ve viyadük inşa ederek köprü ve viyadük uzunluğumuzu 727 kilometreye ulaştırdık. Yarın, birlikte açacağımız Fasalis Tünelimiz de AK Parti hükümetinin önemli eserlerinden biri olacak. AntalyaKemerTekirovaFinike bölünmüş yol hattı üzerindeki tünelimiz sayesinde yol güzergahı 2 kilometre, seyahat süresi de 10 dakika kısalacak. Yani, yine ekonomimize ve milletimize kazandıracağız. Yollarımızı inşa ederken yürüttüğümüz politikalar ve faaliyetlerle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Kısa süre içinde açılışını yaptığımız 1915 Çanakkale Köprüsü, Tokat Havalimanı, Malatya Çevreyolu gibi eserlerle bu gelişime taze kan pompalamaya devam ediyoruz. Yollarımızı inşa ederken yürüttüğümüz politikalar ve faaliyetlerle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Yatırım maliyeti büyük projeleri, yapişletdevret gibi finans modelleriyle hayata geçiriyor, 50 yıllık, 100 yıllık hayalleri, bu dev eserleri çok daha kısa sürelerde vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Böylece ülke sathında hedeflenen karayolu yatırımlarının da gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor, bütünsel ve sürdürülebilir bir kalkınmaya erişimin yolunu açıyoruz. Yani milletimize sadece yol değil, yeni iş imkanları, istihdam sunuyoruz. Ülkemizin kalkınmasına, ekonomisine katma değer sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız”
2003’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘ulaşan ve erişen Türkiye’ vizyonunu 20 yılda hayata geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, “20 yılda neyin sözünü verdiysek yaptık. Bunun özgüveni ve gururuyla şimdi de ülkemizin yakın geleceği için harekete geçtik. 2035 ve 2053 yılına kadar olan yatırımlarımızı planladık ve hedeflerimizi belirledik. Bildiğiniz gibi Ulaştırma ve Lojistik Master Planı Ulaştırma 2053 Vizyonumuzun lansmanını yaptık. 5'er yıllık planlamalarla demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız. 2053 yılına kadar karayollarında bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz. Akıllı ve otonom teknolojiler ile donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısı ile kaza oranlarını azaltacağız. Yolculuk planlamalarına göre elektrikli şarj altyapısı tesis edecek, elektrikli araçlar için uygun altyapılar oluşturacağız. Karayollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artıracağız. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede, gelecekte görmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafını daha da netleştirmekteyiz. Eğiste Hadimi Viyadüğü de en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprü olarak ülkemizin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olmuştur ve gelecek nesillerimize yeni atılımlara ilham verecektir” diye konuştu.

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