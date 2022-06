Meram’da Oruç Reis Evleri’nin ön başvuruları başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan Oruç Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin ön başvuruları başladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un müjdesini verdiği Oruç Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin ön başvuruları başladı. Kooperatifin ve başvuruların detayları Başkan Mustafa Kavuş tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Oruç Reis Evleri Kooperatifi’nin Dr. Ahmet Özcan ile Karaman Caddelerine yakın ve yeni açılacak olan 30 metrelik Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde yer aldığını, ayrıca Küçükaymanas Caddesi ile Koçbeyaz Caddesi kesişiminde bulunduğunu kaydeden Başkan Kavuş, projenin toplam bin 150 daire ile Konya’nın en büyük konut projelerinden birisi olacağını söyledi. Meram tarihinin en geniş ve en yoğun, dönüşüm ve şehirleşme hamlesini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadığını belirten Başkan Kavuş, “Aksinne, Aymanas, Uluırmak, Turgutreis, Fahrünnisa, Piri Reis Evleri’nden sonra şimdi de bin 150 dairelik Oruç Reis Evleri’nin müracaatlarını bugün itibariyle başlatıyoruz. Dalga dalga büyüyen Meram’ın Büyük Konut Hamlesi’ne son katılan Oruç Reis Evleri’yle konut sayısı 6 bin 569 oldu. İki buçuk yıl gibi kısa bir sürede tüm kooperatiflerde 613 konutu ve 73 ticari alanı da sahiplerine teslim ettik” dedi.



“Kooperatiflerimiz yeni konutlar değil yeni yaşamlar oluşturuyor”

Öncekilerde olduğu gibi Oruç Reis Evleri’nde de Meram’a sağlıklı yerleşim alanları kazandırmakla kalmayıp, vatandaşların yüksek hayat standartlarına kavuşmaları adına tüm ayrıntıları düşündüklerinin altını çizen Mustafa Kavuş, “74 bin 289 metrekare arsa alanına sahip olan ve zemin+7 ve zemin+5 olmak üzere toplam 19 adet blok teşkil edilecek projede, her daireye 1 adet kapalı otopark alanı ayrıldı. Sosyal yaşam alanı için ayırılan 39 bin 500 metrekarede, yürüyüş yolları, her yaşa uygun spor alanları, çocuk oyun alanları ve geniş yeşil alanları ile güven ve huzur içinde bir sosyal yaşam konut sahiplerini bekliyor. Oruç Reis Evleri bölgenin ticaret hayatına da önemli katkıda bulunacak. 7 bin 150 metrekare alanda inşa edilecek cadde üstü dükkanlar ile hem site sakinleri ihtiyaçlarını yakın konumdaki iş yerlerinden karşılayabilecek hem de bölgesindeki ticari hayata yeni bir soluk kazandıracak” şeklinde konuştu.



“Bu proje sadece Meram’a ve Meramlılara özel olacak”

4 ayrı tipte üyelik alınacak projede arsa sahipleri için 3 ayrı tipte daire bulunduğunu ve zemin kat dairelere üyelik alınmayacağını söyleyen Kavuş, bu projede diğerlerinden farklı olarak müracaat ve üyelik sürecini yeniden şekillendirdiklerini belirtti. Artan konut ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu imkandan öncelikle Meramlı hemşehrilerinin yararlanabilmesi ve Meram’da yaşamanın ayrıcalığını hissedebilmeleri adına Oruç Reis Evleri’ne sadece Meram’da ikamet eden vatandaşların başvurabilmesine karar verdiklerini duyuran Kavuş, “Piri Reis Evleri’nden sonra vatandaşlarımızdan bu yönde pek çok istek gelmişti, onların isteklerini böylece yerine getirmiş olduk. İkinci olarak, olabildiğince fazla Meramlı hemşehrimizin bu imkandan yararlanabilmeleri adına her konuttan, her ikametgahtan sadece bir kişinin başvurmasını kararlaştırdık. Böylece yeni konutlar çok daha geniş bir tabana hizmet vermiş olacak. Bir diğer değişiklik de yine kamuoyunun bizden beklediği bir noktada oldu. Beklentiyi tam anlamıyla karşılayabilmek için başvuru bedelini bu sefer öncekilerden farklı olarak 5 bin TL olarak belirledik. Meram’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Oruç Reis Evleri peşinat ve aidat ödemeleri ise şu şekilde: "56 adet 120 metrekarelik 2+1 dairelerde aidat rakamı 3 bin 950 TL, peşinat 85 bin TL, 267 adet 150 metrekarelik 3+1 dairelerde aidat rakamı 5 bin 200 TL, peşinat 112 bin TL, 162 adet 175 metrekarelik 3+1 dairelerde aidat 6 bin 100 TL, peşinat 135 bin TL, 56 adet 185 metrekarelik 4+1 dairelerde aidat 6 bin 500 TL, peşinat 142 bin TL."

