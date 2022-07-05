Dellallardan Nasreddin Hoca Şenliği’ne davet

63.’üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde dellallar Akşehir’in cadde ve sokaklarını gezerek; halkı etkinliklere çağırırken, İlçe protokolünü de makamında ziyaret edip onları da etkinliklere davet etti.

İlk olarak Akşehir Hükümet Konağı’na geçen Dellallar burada İlçe Kaymakamı İsmail Küreci’yi makamında ziyaret etti. Kaymakam Küreci; bugün başlayan 63’üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Şenliğe katılmak isteyen herkesi Akşehir’e beklediklerini belirtti. Sokaklarda ve caddelerde davul çalarak halkı şenliğe davet eden dellallar daha sonra Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına geçerek burada da Başkan Ahmet Emin Makascı ile görüşüp şenliğe davet etti. Başkan Makascı davulcuya bahşiş verip tokmağı eline alıp davulu çalarak şenliğin hayırlı olması temennisinde bulundu. Sokaklarda vatandaşları şenliğe çağırmaya devam eden dellallar Akşehir Belediye Binasına geldi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret eden ve Başkandan bahşiş alan dellalar davulum tokmağını Başkan Akkaya’ya verdi.

Başkan Akkaya, “63.’üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğimize tüm Akşehir’imizi, Konya’mızı, ülkemizi ve yurt dışındaki tüm herkesi davet ediyoruz. Dolu dolu 6 günlük güzel bir şenlik hazırladık. Bu şenlikte Nasreddin Hoca’mızı en güzel şekilde anlamak ve onu en güzel şekilde anmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

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